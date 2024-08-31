Москвичи передали детям из новых регионов России более 50 тыс предметов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи передали детям из новых регионов России более 50 тысяч единиц канцелярских товаров и других предметов в рамках ежегодной акции "Соберем ребенка в школу", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

До 30 сентября школьные предметы принимают в 20 пунктах сбора в разных округах столицы. Как подчеркнула председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, поддержка и забота взрослых помогают школьникам чувствовать себя уверенно и комфортно на уроках.

"Благодаря отзывчивости москвичей дети из новых регионов смогут получить все необходимое для успешной учебы. Каждый желающий может помочь школьникам, подарив им праздничное настроение перед Днем знаний", – подчеркнула она.

За месяц жители столицы собрали для школьников около 20 тысяч единиц принадлежностей для письма: это ручки, простые и цветные карандаши и фломастеры. Также в пункты сбора принесли около 5 тысяч обложек, линеек, циркулей, транспортиров, ластиков, точилок и чертежных наборов.

Для творчества детям передали более 3,5 тысячи альбомов, наборов акварельных красок, гуаши, кистей, непроливаек и палитр. Помимо этого, школьникам подарили свыше 2 тысяч наборов бумаги, картона и пластилина.

Также москвичи принесли в пункты сбора 314 школьных рюкзаков, 543 пенала, 357 комплектов школьной и спортивной формы для мальчиков и девочек.

В ЮВАО ранее собрали гумпомощь для жителей Курской области. Горожане принесли более 1,5 тонны вещей. Отмечается, что больше всего идет спрос на продукты питания, одежду, средства личной гигиены, хозяйственные товары и детское питание.

