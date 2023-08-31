Новые правила потребителей в медицинской и транспортной сфере вступят в силу 1 сентября

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Новые правила по защите прав потребителей в транспортной и медицинской сферах вступят в силу с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Так, новый порядок оказания платных медуслуг будет предусматривать возможность дистанционного заключения договора между потребителями и медицинскими организациями. При этом организация не может оказывать дополнительные платные медуслуги без оформления нового договора на данные услуги или дополнительного соглашения к договору. В договоре должны быть указаны условия и порядок выдачи медицинских документов, их копии и выписки из них.

По новым правилам медицинская организация должна сообщать потребителю сведения о способах и форме направления жалоб в государственные органы. Помимо этого, медучреждение обязано по обращению потребителя выдать документы, которые подтверждают фактические расходы потребителя за оказанные медуслуги и приобретенные лекарства.

"Дистанционная оплата медуслуг через счета третьих лиц не освобождает медорганизации от обязательств возврата средств потребителю, как при отказе от исполнения договора, так и при оказании медицинских услуг", – сказано в сообщении.

В транспортных услугах изменения коснулись железнодорожных перевозок грузов и пассажиров. В частности, устанавливается запрет на высадку из поездов граждан, не достигших 16-летнего возраста.

Урегулирован вопрос по пользованию столиком рядом с нижней полкой. Пассажиры верхних полок теперь могут его использовать в течение 30 минут утром и вечером и 60 минут – в обеденное время.

С 1 сентября преимущественное право для использования в поездах дальнего следования нижнего места для размещения ручной клади получит пассажир нижней полки, верхнего места – пассажир верхней полки. Если конструкция вагона предусматривает размещение багажа только внизу, то пассажиры имеют на место равные права.

Кроме того, мелкие породы собак, не помещенные в корзины, клетки, ящики и контейнеры, должны будут перевозиться в намордниках, с поводком и на полу купе, в котором они перевозятся, под контролем владельца. Запрещено будет использовать во время поездки музыкальные инструменты и средства звукоусиления, кроме слуховых аппаратов и наушников.

Добавляется, что при истечении срока действия свидетельства о рождении или паспорта допускается использование в течение 90 дней билетов, приобретенных по этим документам.

Ранее сообщалось, что торговые сети и магазины в России могут законодательно обязать указывать цену за единицу измерения товара – за один килограмм или литр. С подобным предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Однако Минпромторг раскритиковал данный документ в письме в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента. В ведомстве отметили, что предлагаемое регулирование возлагает на розничную торговлю обязанность производить расчеты стоимости 1 килограмма или 1 литра продукции, что приведет к удорожанию выкладки товаров и подготовки ценников.

День открытых дверей прошел в столичном управлении Роспотребнадзора