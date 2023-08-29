На вокзалах и в поездах с 1 сентября запретят находиться в плохо пахнущей одежде

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В России пассажирам будет запрещено находиться в поездах и на объектах железнодорожной инфраструктуры, в частности вокзалах, в пачкающей или неприятно пахнущей одежде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на приказ Минтранса РФ, который вступит в силу уже с 1 сентября.

"Не допускается: нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров", – говорится в документе, который будет действовать до 2029 года.

Кроме того, согласно новым правилам, в поездах, на вокзалах и станциях без письменного разрешения перевозчика нельзя будет заниматься предпринимательской деятельностью или благотворительностью. Также вводится запрет на курение сигарет и употребление другой никотиносодержащей продукции.

Ранее о новых правилах поведения в поездах дальнего следования рассказали в РЖД. В обновленных правилах учли выявленные в прошлом пробелы, в том числе урегулировали порядок приобретения билетов по просроченным документам – теперь это можно сделать в течение 90 дней после истечения срока действия.

В правилах зафиксировали и право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки во время приема еды на 30 минут утром и вечером, а также на 1 час в обед. А пассажирам с животными разрешат провозить мелких собак без клеток при соблюдении ряда требований.

Кроме того, с 1 сентября будет запрещено высаживать из поезда безбилетных пассажиров младше 16 лет, а также использовать в вагонах музыкальные инструменты.



Правила продажи билетов на поезда изменятся с 1 сентября