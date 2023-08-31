Более половины россиян сообщили о наличии дачи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

У 63% россиян есть собственная дача. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на данные опроса сервиса "Ситидрайв" и аналитического агентства A2:Research.

30% участников социологического исследования не увидели смысла в покупке загородного участка, если в семье никто не умеет управлять транспортным средством. Оказалось, что 25% не хотят иметь дачу именно из-за сложностей с тем, как до нее добираться. 16% заявили, что не готовы заниматься покупкой и возведением дома, а 15% сослались на финансовые трудности.

Большинство респондентов выбирают дачи неподалеку – у 43% опрошенных дачные участки находятся в пределах 50 километров от города, у 28% – в пределах от 50 до 100 километров. Кроме того, некоторые построили дом в городской черте (17%).

Чтобы доехать до дачи, чаще всего граждане выбирают личный автомобиль (41%), но есть и те, кто добирается, пользуясь сервисами каршеринга (13%).

Что касается времени на дорогу, у 38% уходит на поездку меньше часа, другие 38% тратят от часа до двух. Иногда сталкиваются с дорожными заторами 34% респондентов, а 15% – каждый раз, когда едут на дачу. До трех часов на то, чтобы добраться до участка, требуется 16%, больше трех часов – 5%.

Почти треть опрошенных заявили, что готовы поехать на дачу в любой день, однако 20% предпочитают пятницу, а 19% – субботу. Те, кто пытается избежать заторов, отправляются на дачу во вторник и четверг (13%). Меньше всего людей едут на загородные участки в воскресенье (10%).

Больше четверти участников опроса подчеркнули, что иметь дачу важно для взрослого и состоявшегося человека. Каждый десятый отметил, что это статусно. 26% респондентов посчитали, что дачные хлопоты – это развлечение не для каждого, а 23% сообщили, что дача нужна любой семье, где есть дети.

Ранее глава общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов отметил, что осень – это хорошее время для того, чтобы посеять на даче морковь и свеклу, а также посадить озимый чеснок. Это позволит получить ранний урожай в следующем году.

По его словам, эти растения прекрасно чувствуют себя под снегом и могут пережить даже сильные морозы.



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