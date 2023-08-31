Родители сочли профессии блогера и актера самыми нежелательными для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Родители назвали профессии блогера и актера самыми нежелательными для своего ребенка в будущем. Об этом пишет RT со ссылкой на данные опроса "АльфаСтрахования".

В социологическом исследовании приняли участие более 1,3 тысячи человек.

Так, 54% респондентов пожелали, чтобы их дети стали программистами, разработчиками или аналитиками. Способствовать развитию ребенка в рамках технического профиля планируют 34% родителей.

В свою очередь, в поддержку прикладных профессий высказались 17%. По их мнению, в стране не хватает рабочих рук.

Самыми нежелательными участники опроса назвали профессии блогера (33%), актера (27%), медиаменеджера (18%) и PR-менеджера (14%).

Кроме того, оказалось, что 27% родителей еще на этапе дошкольной программы решили, что их дети должны изучать математический профиль в рамках дополнительных занятий.

В спортивные кружки и на тематические курсы отдали своего ребенка 62% респондентов, а 18% еще во время обучения в средней школе нанимают репетитора.

Также есть родители, которые посчитали необходимым, чтобы их ребенок прошел профориентационное тестирование (29%). Однако 22% уверены, что раньше старших классов нет смысла тратиться на дополнительное образование, если ребенок еще не определился с выбором специальности.

27% не будут препятствовать, если их дети отправятся в техникумы. 23% рассчитывают на целевое обучение по конкретным запросам компаний.

Ранее стало известно, что граждане, работающие дизайнерами, юристами и системными администраторами, чаще всего называют себя ленивыми, а врачи, учителя, экономисты и маркетологи признаются в этом намного реже.

Аналитики отметили, что среди молодых людей в возрасте до 24 лет о лени говорил каждый восьмой (13%), о желании меньше работать говорил каждый четвертый опрошенный в возрасте от 45 лет (24%).



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