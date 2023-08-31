ЛДПР внесет в Госдуму проект о питании детей в школах с учетом указаний врача

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается обеспечить в школах питание, соответствующее назначениям врача. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

В рамках инициативы также предлагается создать условия для хранения и разогрева еды, принесенной из дома.

Депутат подчеркнул, что многим детям нужно соблюдать диету, однако в школах такое питание не предусмотрено. В результате учащиеся на диете вынуждены либо носить с собой перекус, отказываясь от полноценного питания, либо нарушать диету, что влечет развитие заболевания.

Слуцкий также указал, что сейчас в школах сейчас нет возможности соблюдать, к примеру, безглютеновую или гипоаллергенную диету.

Ранее в России предложили ввести единый стандарт на горячее питание в школах. Авторы инициативы предложили установить обязательный для субъектов единый федеральный стандарт с базовым перечнем блюд, которые будут отвечать принципам рационального, сбалансированного питания. Кроме того, в стандарт должен войти отдельный список блюд для детей с хроническими заболеваниями.

