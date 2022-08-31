Сервис подтверждения личности в бытовых ситуациях предложили запустить на госуслугах

19:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Минцифры РФ выступило с инициативой по запуску на портале госуслуг сервиса для подтверждения личности в бытовых ситуациях, сообщается в телеграм-канале ведомства.
К таким ситуациям относится подтверждение права бесплатного проезда и возраста при покупках в магазине для получения скидки, а также при посещении мероприятий с ограничениями на вход, визите в офисные центры с пропускной системой и прочее.
По данным ведомства, подобный сервис станет дополнением к паспорту, при этом государство будет защищать сохранность данных. Однако сервис не станет заменой основного документа, его использование не будет обязательным.
Уточняется, что правительство определит перечень ситуаций, в которых применима данная идентификация личности, пилотным регионом для запуска сервиса станет Москва.
Ранее сообщалось, что в приложении "Госуслуги Авто" появилась функция обжалования штрафов за нарушение ПДД.
Для этого следует зайти в раздел с оплатой штрафов и выбрать нужный. Если его можно обжаловать онлайн, появится соответствующая кнопка и информация о сроках обжалования. Затем надо выбрать причину обжалования и загрузить подтверждающие документы. Это могут быть фото, видео, объяснение водителя.
Минцифры России запустило сервис "Европротокол онлайн"
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