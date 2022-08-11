Минцифры разрабатывает схему досудебной блокировки мошеннических сайтов в РФ – СМИ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минцифры РФ намерено расширить взаимодействие с Генпрокуратурой по вопросам блокировки мошеннических сайтов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, такая мера необходима для оперативной блокировки до решения суда, так как на вынесение решения может уйти до нескольких месяцев, а до этого ресурс будет представлять угрозу.
В министерстве отметили, что в настоящее время совместно с Генпрокуратурой проводится работа по блокировке ресурсов в соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В то же время прорабатываются вопросы по внесению необходимых изменений в нормативные правовые акты для использования информационной системы "Антифишинг", запущенной Минцифры в июне 2022 года, для оперативной блокировки мошеннических сайтов.
Уточняется, что нынешняя версия федпроекта "Информационная безопасность" предусматривает, что к 2024 году время реагирования по блокировке фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов госорганов, не будет превышать 8 часов.
Директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина поддержала данную инициативу. По ее словам, мошеннические сайты необходимо оперативно блокировать для минимизации возможных потерь.
В свою очередь, начальник отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд отметил, что срок функционирования фейковых ресурсов составляет не более одного – двух дней. "Но даже за это время мошенники успевают получить от жертвы персональные или платежные данные", – добавил он.
Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин не исключил увеличение нагрузки на прокуратуру из-за роста числа предписаний о внесудебной блокировке.
Ранее Минцифры сообщило, что система мониторинга фишинговых сайтов будет запущена в России до конца лета, соответствующая форма связи с гражданами будет доступна на госуслугах.
После пополнения базы операторы отбирают около 150–200 сайтов. При подпадании сервиса под критерии фишинга он отправляется на блокировку или разделегирование. При этом за остальными сайтами устанавливается мониторинг для оперативной блокировки в случае подтверждения фишинга. Отмечается, что в настоящий момент 12 тысяч ресурсов находятся на мониторинге.
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