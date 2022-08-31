В Москве за сутки госпитализировали 359 человек с коронавирусом

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
За последние сутки в Москве госпитализировали 359 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Общее число выявленных случаев коронавируса в столице за последние 24 часа составило 8 518.
Побороть болезнь за минувшие сутки удалось 8 696 пациентам столичных медицинских учреждений. Умер от коронавируса за прошедшие 24 часа 31 человек.
Уточняется, что с начала массового распространения заболевания в Москве выявили 3 029 105 случаев коронавируса. За весь период пандемии удалось выздороветь 2 801 011 пациентам, умерли 45 150 человек.
Ранее стало известно, что в России за сутки выявили 46 321 новый случай COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Оперштаба по ситуации с COVID-19. За последние 24 часа в РФ госпитализировали 4 232 человека с коронавирусом. Выздоровели за прошедшие 24 часа 39 054 жителя РФ. Скончались за минувшие сутки 92 человека.
До этого главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что необходимости в введении дистанционного образования в школах РФ нет. Он отметил, что с июля текущего года в стране отмечается рост заболеваемости коронавирусом, однако в разных регионах, как и в предыдущие периоды, количество новых случаев COVID-19 значительно отличается.
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