В России за сутки выявили 46 321 новый случай COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

В России за сутки выявили 46 321 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране подтверждено 19 528 969 случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии заболевание перенесли 18 596 634 человека.

Число госпитализированных за последние 24 часа составило 4 232 человека. Выздоровели 39 054 пациента. Сообщается также, что за сутки скончались 92 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в школах сохраняется требование по проведению обязательной термометрии. Там отметили, что эта мера позволяет вовремя выявлять случаи COVID-19, а также своевременно изолировать зараженного. Это в свою очередь позволяет предотвратить распространение вируса в организации.