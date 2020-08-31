Врач рассказал, при какой боли необходимо вызывать скорую

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Руководитель кардиологического отделения Института спортивной медицины и науки Национального Олимпийского Комитета Италии, профессор Антонио Пелличча рассказал, что длительные боли в груди могут говорить о наличии заболевания, в этом случае необходимо вызвать скорую помощь.
"Любой, кто испытывает боль в груди на протяжении более 15 минут, должен вызвать скорую помощь", – цитирует медика издание Eurekalert.
Врач добавил, что необычная одышка или дискомфорт в груди при физических нагрузках являются поводом для медицинского обследования.
Ранее врачи Сергей Агапкин и Андрей Реутов рассказали о неожиданных причинах головной боли. По их словам, боль может возникнуть из-за употребления алкоголя. Все дело в токсинах, которые содержатся в таких напитках. Также сосудорасширяющим действием обладает этанол.
Кроме того, эксперты отметили, что переработанное красное мясо также может вызвать головную боль. Для стабилизации цвета в колбасы добавляют нитраты, которые в организме превращаются в нитриты и расширяют сосуды, а также вызывают и другие реакции.
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