Маргарита Грачева снялась в новой откровенной фотосессии

Маргарита Грачева показала снимки без протеза

Маргарита Грачева, муж которой отрубил ей руки в декабре 2017 года, снялась в новой откровенной фотосессии, сообщает "Экспресс газета".

На снимках 27-летняя россиянка позирует в нюдовом боди с собранными в высокий хвост волосами. Грачева продемонстрировала стройную фигуру и блестящую кожу. Также на некоторых фотографиях девушка предстала без протеза.

Ранее Грачева написала книгу, которая называется "Счастлива без рук". Автобиографическое произведение представляет собой откровенный рассказ о жутком событии в жизни девушки и последствиях реабилитации. По словам Маргариты, она размышляет над экранизацией книги.

В декабре 2017 года Дмитрий Грачев похитил жену Маргариту и вывез ее в лес. Там он отрубил ей кисти рук, а затем сам отвез ее в больницу. По версии следствия, мужчина заранее готовился к преступлению, а потом признался в содеянном в надежде на менее серьезное наказание. Впоследствии Серпуховский городской суд приговорил злоумышленника к 14 годам колонии строгого режима.

