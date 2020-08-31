Маргарита Грачева снялась в новой откровенной фотосессии

Маргарита Грачева показала снимки без протеза
Маргарита Грачева, муж которой отрубил ей руки в декабре 2017 года, снялась в новой откровенной фотосессии, сообщает "Экспресс газета".
На снимках 27-летняя россиянка позирует в нюдовом боди с собранными в высокий хвост волосами. Грачева продемонстрировала стройную фигуру и блестящую кожу. Также на некоторых фотографиях девушка предстала без протеза.
Ранее Грачева написала книгу, которая называется "Счастлива без рук". Автобиографическое произведение представляет собой откровенный рассказ о жутком событии в жизни девушки и последствиях реабилитации. По словам Маргариты, она размышляет над экранизацией книги.
В декабре 2017 года Дмитрий Грачев похитил жену Маргариту и вывез ее в лес. Там он отрубил ей кисти рук, а затем сам отвез ее в больницу. По версии следствия, мужчина заранее готовился к преступлению, а потом признался в содеянном в надежде на менее серьезное наказание. Впоследствии Серпуховский городской суд приговорил злоумышленника к 14 годам колонии строгого режима.
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