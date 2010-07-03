"Счастлива без рук". Изувеченная мужем Грачева написала книгу

Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, написала книгу. Она называется "Счастлива без рук". Это откровенный рассказ о жутком событии в жизни Маргариты, которое потрясло всю страну, и о том, как их семья жила раньше.

В книге она описывает, как все происходило в тот злополучный день, как проходили судебные тяжбы и как она объяснила детям, что произошло.

"Этот срок (суд приговорил мужа Маргариты Грачевой к 14 годам колонии строгого режима. – Прим. ред.) дает мне какую-то защиту. Я понимаю, если бы ему дали вообще три года, это было бы еще страшнее", – сказала Маргарита о приговоре в комментарии телеканалу Москва 24.

11 декабря 2017 года муж Маргариты Грачевой похитил ее и вывез в лес. Там он отрубил ей кисти рук, а потом отвез в больницу.

Мужчина заранее готовился к преступлению. Он купил топор, пластиковые стяжки и медицинские жгуты. Когда Грачев передал жену врачам, то сам сдался полиции.

Адвокаты женщины заявляли, что он сделал это, чтобы уменьшить себе срок. Сам Грачев объяснил свой поступок тем, что подозревал супругу в измене, и решил отомстить ей за то, что она подала на развод.

Врачи спасли Маргарите левую кисть, хотя ей придется несколько лет разрабатывать пришитую конечность. Вместо правой руки девушке установили бионический протез.

В середине ноября 2018 года Дмитрия Грачева приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в угрозе убийством, похищении человека и нанесении тяжкого вреда здоровью. Также он должен возместить Маргарите моральный ущерб в размере двух миллионов рублей.

