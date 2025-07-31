Локальные грозы прогнозируются в Москве 31 июля

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Локальные грозы возможны в столице в четверг, 31 июля, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Антициклон, господствовавший некоторое время над столичным регионом, будет медленно смещаться к востоку и постепенно сдавать свои позиции. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода", – поделился синоптик.

Также, по его словам, во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди. Днем температура в городе будет в пределах от 28 до 30 градуса жары, в Подмосковье – от 26 до 31 градуса.

Леус добавил, что в течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление начнет слабо падать, дойдя до 744 миллиметров ртутного столба.

В Москве из-за жары продлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 18:00 пятницы, 1 августа. В Московской области синоптики объявили желтый уровень, также связанный с жаркой погодой.

Кроме того, в столице в предстоящие выходные, 2 и 3 августа, возможны грозы.