Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 31 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков ожидается в столице в четверг, 31 июля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 29 до 31 градуса жары, по области – от 26 до 31 градуса.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до отметки в 16 градусов, а в Подмосковье – до 13 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Москве до 18:00 пятницы, 1 августа. В Московской области синоптики объявили желтый уровень, также связанный с жарой. Кроме того, в столице в предстоящие выходные, 2 и 3 августа, возможны грозы.

В начале августа в Москве установится жаркая и влажная погода, что характерно для субтропиков. Воздух прогреется до 29 градусов, что выше нормы на 3–4 градуса. В послеполуденные часы город накроют грозовые дожди.