31 июля, 14:33Общество
Ливень и грозы ожидаются в Москве до конца суток
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Кратковременный дождь, местами ливень и грозы ожидаются в Москве до конца суток 31 июля, предупредили в столичном главке МЧС. При грозе ветер усилится до 15 метров в секунду.
В связи с этим автомобилистов призвали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Также следует парковать автомобиль вдали от деревьев.
Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
В комплексе городского хозяйства Москвы также попросили горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду.
В начале августа в Москве сохранится неустойчивая погода. Фон атмосферного давления будет пониженным, поэтому будет преобладать облачная погода с прояснениями. Кроме того, до 5 августа включительно будут идти дожди.
Тем не менее минимальная температура останется довольно высокой. В частности, ночью в Москве ожидается 12–16 градусов, а днем – 17–21. 3 и 4 августа будет еще теплее – 21–23 градуса.
Ветер сменится с северо-западного на западный. К концу первой декады месяца температура воздуха будет выше климатической нормы.
За последние сутки в отдельных районах Москвы выпало по шесть литров осадков на один квадратный метр. В целом погода на рубеже июля и августа будет прохладной и дождливой, так как всю текущую неделю город будет находиться в тылу циклона.
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