Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Кратковременный дождь, местами ливень и грозы ожидаются в Москве до конца суток 31 июля, предупредили в столичном главке МЧС. При грозе ветер усилится до 15 метров в секунду.

В связи с этим автомобилистов призвали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Также следует парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В комплексе городского хозяйства Москвы также попросили горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду.

В начале августа в Москве сохранится неустойчивая погода. Фон атмосферного давления будет пониженным, поэтому будет преобладать облачная погода с прояснениями. Кроме того, до 5 августа включительно будут идти дожди.

Тем не менее минимальная температура останется довольно высокой. В частности, ночью в Москве ожидается 12–16 градусов, а днем – 17–21. 3 и 4 августа будет еще теплее – 21–23 градуса.

Ветер сменится с северо-западного на западный. К концу первой декады месяца температура воздуха будет выше климатической нормы.

За последние сутки в отдельных районах Москвы выпало по шесть литров осадков на один квадратный метр. В целом погода на рубеже июля и августа будет прохладной и дождливой, так как всю текущую неделю город будет находиться в тылу циклона.

