До 26 градусов тепла ожидается в Москве 31 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В последний день июля в столице ожидается до 26 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Отмечается, что днем температура воздуха в Москве составит 24–26 градусов, в области 22–27 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер – слабый. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
Ночью в столице похолодает до 11–13 градусов. Усилится ветер, местами его порывы будут достигать 7 метров в секунду.
Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что температура воздуха в столичном регионе начнет повышаться уже с понедельника. При этом осадков также не ожидается.
Между тем научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в первую неделю августа воздух на всей европейской территории России прогреется в диапазоне 25–30 градусов. Температура будет выше нормы на 2–3 градуса.
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