Названы документы, которые необходимо всегда хранить в бумажном виде

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Есть определенный список документов, которые лучше держать всегда под рукой. Об этом рассказывает агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Василий Данилов.
В первую очередь, специалист назвал чеки на покупки. Он пояснил, что чек является гарантией того, что покупатель защищен перед государством, поскольку именно чек является весомым подтверждением проведения платежа.
Другим важным документом, отметил юрист, является договор, так как при его утере невозможно будет подтвердить те или иные условия заключения сделки.
Третьим по значимости важным документом является акт подтверждения выполнения тех или иных услуг, работ, предусмотренных договором. Также в нем прописывается сумма оплаты, которую должен выплатить заказчик исполнителю за выполненную работу.
Эксперт напомнил также о необходимости хранения свидетельств, выписок и справок, подтверждающих регистрацию сделок. Восстанавливать эти документы достаточно сложно, предупреждает юрист.
По словам Данилова, у государственных органов есть определенные критерии приема и идентификации документов, поэтому важно сохранять товарный вид.
Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала рассказал, как добиться наказания для курящих соседей в случае, если те нарушают право на благоприятную окружающую среду.
По словам эксперта, подобное право гражданину гарантируют Конституция РФ и федеральное законодательство, а также нормы рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. К последней РФ присоединилась в 2008 году. Именно поэтому соседи должны соблюдать предписанные правила.
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