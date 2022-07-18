Юрист рассказал, как наказать курящих соседей

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала в разговоре с агентством "Прайм" рассказал, как добиться наказания для курящих соседей в случае, если те нарушают право на благоприятную окружающую среду.
По словам эксперта, подобное право гражданину гарантируют Конституция РФ и федеральное законодательство, а также нормы рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. К последней РФ присоединилась в 2008 году. Именно поэтому соседи должны соблюдать предписанные правила.
Однако в решении проблемы есть сложности. Так, некурящие соседи могут столкнуться с проблемой доказательства попадания табака или табачного дыма в жилое помещение. Наказать соседей могут помочь свидетели.
"Они также могут подтвердить, что в квартире страдающего от табачного дыма имеется стойкий характерный запах и исходит он от курящего жильца соседней квартиры", – прокомментировал юрист.
Также Мацала посоветовал сфотографировать соседа за курением или вызвать участкового, который зафиксирует жалобу. На основании доказательств пострадавший от курящего соседа может подать заявление о прекращении вреда или требование моральной компенсации.
Ранее юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова проинформировала водителей транспортных средств о наказании, грозящем за выброс мусора из автомобиля. Правило для автомобилистов вступило в силу с 15 июля 2022 года.
Теперь за выброс мусора из легкового автомобиля физическому лицу может грозить денежное взыскание от 20 000 до 30 000 рублей, должностному – от 60 000 до 80 000 рублей, юридическому – от 100 000 до 120 000 рублей.
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