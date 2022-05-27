Эксперт рассказал, когда выгоднее брать летний отпуск в этом году

Фото: depositphotos/FamVeldman

С финансовой точки зрения в этом году летний отпуск выгоднее взять в августе, рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин.

Он объяснил, что в этом месяцев больше рабочих дней, чем в июне или июле, а значит, оплата одного рабочего дня при 40-часовой неделе будет выше стоимости одного отработанного дня.

"Следовательно, с финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее всего в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше", – приводит его слова РИА Новости.

Согласно производственному календарю, в августе нынешнего года 184 рабочих часа, а в июне и июле по 168 рабочих часов. Кроме того, в первый месяц лета россиян ожидают длинные выходные.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что тем гражданам, которые выбирают отдых внутри России, нужно предоставить дополнительную неделю оплачиваемого отпуска. По его словам, это поддержит не только отечественную туротрасль, но и самих граждан. Парламентарий уточнил, что неделю отпуска можно выделить работнику в том случае, если не менее двух недель отдыха он проведет на российских курортах.

