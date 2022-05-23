Россияне рассказали, за какую зарплату готовы отказаться от выходных и отпусков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне готовы отказаться от выходных за зарплату в размере 172 тысячи рублей в месяц, сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру".

Выяснилось, что мужчины хотели бы получать на 24% больше, чем женщины, – 193 против 156 тысяч рублей.

Пожертвовать отпуском жители России могли бы за зарплату в размере 167 тысяч рублей. Традиционно у мужчин запросы выше – 186 против 153 тысяч рублей в месяц. Разница составила 22%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России впервые с 1 марта увеличилось число безработных граждан. Рост составил 4 тысячи человек, что является достаточно небольшим показателем. В Минэкономразвития между тем заявили, что пик безработицы в России ожидается в третьем квартале 2022 года, с июля по сентябрь.

