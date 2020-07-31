Диетолог рассказала, чем лучше заправлять салат

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Диетолог Наталья Денисова дала совет по выбору заправки для салатов. Она рекомендовала не использовать в качестве заправки один вид соуса, а чередовать их со сметаной, майонезом, растительным маслом с лимонным соком и обезжиренным йогуртом.

"Самым идеальным будет чередование. Не надо зацикливаться на одном из этих двух соусов. Если мы делаем салаты, то один день можно заправить сметаной, на следующий – майонезом, а на третий день – растительным маслом с лимонным соком, а потом еще можно заправить обезжиренным йогуртом для совсем уже диетического салатика", – рассказала диетолог.

Специалист рассказала, что каждый продукт имеет свои полезные свойства и недостатки. К примеру, в сметане, по ее словам, содержится слишком много насыщенного жира, при этом она богата белками и витаминами.

Майонез приготовлен на основе растительного масла с добавлением яичного желтка, горчицы, уксуса, соли и других продуктов. Денисова отметила, что исходные продукта обладают витаминами, но главный недостаток майонеза – высокая калорийность.

"Употребляя салат с майонезом, мы употребляем очень много калорий, но вместе с этим мы получаем витамин E, полиненасыщенные жирные кислоты и различные полезные витамины, которые есть в желтке", – отметила Денисова в интервью радио Sputnik.

Диетолог подчеркнула, что любой из вышеперечисленных соусов можно употреблять один-два раза в неделю без вреда для здоровья. Она отметила, что главное в данном случае не использовать их регулярно.

Ранее внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендовала здоровым людям не есть гамбургеры чаще двух раз в месяц. При этом она отметила, что необязательно делать выбор в пользу котлеты на листьях, потому что в плане калорийности такое блюдо почти не отличается от классического.

Диетолог также посоветовала по возможности делать гамбургер из домашних продуктов, поскольку там достаточное количество белка и в хорошем балансе белки, жиры и углеводы, а также свежие овощи и листья салата.

