ВЦИОМ: 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями на опыте близких или друзей. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, предает Агентство "Москва".

"Рак входит в тройку самых распространенных заболеваний, с которыми сталкиваются россияне в своем окружении (24%), наряду с раком молочной железы (33%) и раком желудка (25%)", – говорится в сообщении.

Согласно опросу, рак легких занимает первое место среди выявленных болезней среди мужчин (39%), следом идут рак предстательной железы (30%) и рак желудка (24%). При этом уточняется, что рак легких у женщин врачи диагностируют гораздо реже, нежели у мужчин.

Более половины россиян (56%) считают, что онкологические заболевания практически невозможно излечить, еще 27% россиян уверены, что можно выделить отдельные трудноизлечимые болезни.

Более 70% респондентов заявили, что лечение рака легких является дорогим и не под силу большинству пациентов. Еще 48% опрошенных считают, что до сих пор не создано такое лекарство, которое могло бы излечить данную болезнь. При этом 74% россиян выразили уверенность, что при ранней диагностике болезни ее проще излечить.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что возникновение и развитие порядка 90% онкологических заболеваний, а также эмфиземы, бронхита и коронарной болезни связано с курением табака. Как уточнялось, табачные изделия содержат около четырех тысяч химических соединений, а в табачном дыме их порядка пяти тысяч. Вместе с тем около 60 из них относятся к предполагаемым или известным канцерогенам, вызывающим рак.

В начале июня стало известно, что более 20 столичных медицинских организаций получили гранты за успехи в профилактике онкологических заболеваний. В общей сложности 23 московские медорганизации получили 42,6 миллиона рублей. Гранты предусматривают вознаграждение сотрудникам в размере от 30 до 115 тысяч рублей за каждый выявленный случай заболевания на ранних стадиях в зависимости от патологии.

