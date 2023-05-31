В ГД разработают меры противодействия противозаконному использованию беспилотников

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Совет Госдумы поддержал инициативу о создании рабочей, которая будет разрабатывать меры противодействия противозаконному использованию БПЛА. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Соответствующее обращение в адрес председателя ГД Вячеслава Володина мы направили сегодня от имени четырех Комитетов: по ИТ, по транспорту, по безопасности, по промышленности", – уточнил Хинштейн.

Он выразил надежду, что рабочая группа сможет подготовить необходимый пакет законов в ближайшее время. По его мнению, проблема комплексного регулирования сферы БПЛА "выглядит особенно тревожно" на фоне роста диверсионных атак с применением беспилотников.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Киев предпринял попытку террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. По данным ведомства, Украина совершила атаку на столицу России восемью БПЛА. Все они были сбиты.

31 мая стало известно, что беспилотник упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. По данным оперативного штаба, пострадавших не выявили, угрозы жизни населению нет. Беспилотник не повредил имущество предприятия.