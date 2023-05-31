10:01Происшествия
Беспилотник рухнул на территорию Ильского НПЗ в Краснодарском крае
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Беспилотник упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.
По информации Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Северского района, происшествие случилось около 04:00.
"В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. На месте работают спецслужбы, правоохранительные органы", – говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба, пострадавших не выявили, угрозы жизни населению нет. Беспилотник не повредил имущество предприятия. Уточняется, что упавший дрон в целях безопасности был уничтожен.
Ранее сообщалось, что неустановленный БПЛА упал на территории Красноармейского района Краснодарского края. По словам главы района Юрия Васина, в результате инцидента пострадавших нет. Он также уточнил, что происшествие случилось на полях ООО "Кубрис".
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