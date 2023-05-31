Москвичей предупредили о дождях 31 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Облачная и дождливая погода ожидается в столице в среду, 31 мая. Об этом в своем телеграм-канале предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столица окажется на пути холодного атмосферного фронта. Пересекая регион с запада на восток, он сделает погоду облачной, вечером с прояснениями, пройдут дожди, наиболее заметными они ожидаются в середине дня", – говорится в его публикации.

Воздух в городе прогреется до 14–16 градусов, в Подмосковье – до 12–17 градусов. Синоптик обратил внимание, что такой температурный фон больше характерен для конца апреля. Ожидается северо-западный и западный ветер, который будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Показатели атмосферного давления будут чуть ниже нормы – 745 миллиметров ртутного столба.

Однако уже в четверг, 1 июня, будет теплее. Леус спрогнозировал погоду без осадков с температурой выше 20 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в первую субботу июня в Москве может похолодать до 11 градусов. По его словам, такая температура примерно на 4 градуса ниже нормы. Со следующего понедельника, 5 июня, вновь начнется повышение температуры, но на 1–2 градуса.

