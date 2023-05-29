В выходные в столице похолодает до 11 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Лето в Москве начнется с теплой погоды и температурой от 20 до 24 градусов выше нуля, при этом в первую субботу июня в столице похолодает до плюс 11 градусов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, рабочие дни на этой неделе будут комфортные, однако температура постепенно начнет понижаться. В среду, 31 мая, ожидается дождь и 19–21 градус тепла. По словам Вильфанда, это нормальная погода, близкая к многолетним значениям. В пятницу, 2 июня, и в выходные, 3 и 4 июня, пройдут дожди. Температура заметно понизится.

"В субботу заметное понижение температуры. Ночные температуры будут от 7 до 9 градусов. А вот днем за счет того, что плотная облачность и северный ветер, значительное понижение температуры до 11–16 градусов. Такая температура примерно на 4 градуса ниже нормы", – сказал Вильфанд.

В воскресенье днем ожидается уже около 15–17 градусов, что также ниже нормы на 3–4 градуса. Со следующего понедельника, 5 июня, вновь начнется повышение температуры, но на 1–2 градуса.

Ранее главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что температура в Москве может подняться до 30 градусов в июне, однако в первые десять дней месяца не стоит ждать жары.

По словам эксперта, жара в столице начинается от 25 градусов. В начале июня термометры не покажут таких значений, отметила синоптик. Однако в эти дни установится комфортная погода. Дневные температуры будут на уровне 20–22 градусов, а ночные будут колебаться от 10 до 12 градусов, спрогнозировала она.