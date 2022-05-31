Объявления о продаже банок с ароматами Родины появились на "Авито"

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Россиянин Александр Андрианов разместил на сервисе "Авито" объявление о продаже банок с запахами Родины для уехавших соотечественников, сообщает "Газета.ру".

За один рубль предлагается приобрести аромат русской земли, берез и борща.

"Я не хочу на этом зарабатывать, это именно такая социальная миссия скорее. Просто хочется, чтобы люди реально вернулись в нашу страну и поняли, что им здесь самое место, а на Западе им никто рад никогда не будет особо", – отметил Андрианов.

Основной целью задумки россиянин назвал желание, чтобы покинувшие страну переосмыслили свое поведение и возвращались обратно.

По его словам, высокого спроса на запахи Родины пока нет, но при увеличении числа покупателей коллекция ароматов может быть расширена.

Мужчина уточнил, что доставка банок сбудет осуществляться за границу через сервисы доставки и путешественников, готовых передать товар покупателям.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что порядка 80% выехавших за рубеж россиян после 24 февраля вернулись обратно, значимую часть из них составляют IT-специалисты.

Граждане стали покидать страну после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

