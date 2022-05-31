Академик посоветовала принимать решение о хирургическом уменьшении желудка с психологом

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Заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ, директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова посоветовала принимать решение об операции по уменьшению желудка вместе с психологом. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, операция является серьезным вмешательством в ЖКТ, поэтому решение о ее проведении принимает консилиум врачей, в который входят эндокринолог, диетолог и психолог.

Шестакова отметила, что психолог может понять причины прибавки веса и мотивировать человека на соблюдение правильного питания.

"Если команда врачей видит, что еще не все ресурсы исчерпаны, то мы продолжаем вести этого пациента терапевтически. Но когда уже все испробовано и состояние пациента ухудшается на глазах, когда он в шаге от серьезных осложнений – тогда мы советуем хирургическое вмешательство", – пояснила академик.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что мировая "эпидемия ожирения" намного опаснее коронавируса. По его словам, почти 40% населения Земли страдает от проблем с лишним весом. Это может привести к онкологическим заболеваниям, диабету, инсультам и инфарктам. Мясников отметил, что в 2020 году более 20 миллионов человек скончались из-за осложнений, связанных с ожирением.

