В ВС РФ объяснили расширение пределов самообороны при защите от грабителей

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Фото: ТАСС/Bodo Marks/DPA
Проникновение посторонних людей в дом априори может нести угрозу здоровью и жизни потерпевших, в связи с этим допустима оборона против злоумышленников, не нападающих первыми. Об этом сообщается на сайте Верховного суда (ВС) РФ.
"Такие посягательства нарушают одно из основополагающих прав человека и гражданина, закрепленное в статье 25 Конституции РФ, могут преследовать самые различные противоправные цели и в ходе своего осуществления могут угрожать не менее, а подчас и более важным правоохраняемым интересам, включая жизнь и здоровье людей, находящихся в помещении", – отметил заместитель председателя ВС Сергей Рудаков.
По его словам, гарантии для допустимой защиты своего жилья, возможность своевременно принять меры для защиты себя и своих близких должны быть отражены в правоприменительной практике.
Рудаков уточнил, что суды выясняют развитие событий до конфликта, а также адекватность и своевременность принятых мер и соотношение сил при рассмотрении дел о необходимой самообороне. После этого часть преступлений может быть переквалифицирована на самооборону или же могут быть сняты обвинения.
Уточняется, что в РФ более 200 человек каждый год осуждают за убийство при превышении пределов необходимой самообороны, в 2021 году этот показатель составил 255 человек. Кроме того, за тяжкий вред, нанесенный при превышении пределов самообороны, осуждают еще свыше 400 человек ежегодно.
Ранее ВС расширил пределы самообороны при проникновении злоумышленников в дом. Так, человек может прибегать к самообороне даже в том случае, если злоумышленники только проникли в дом и не применяют к его жильцам физическое насилие.
По действующим нормам самообороной может считаться только применение силы в ответ на побои со стороны грабителей или другие проявления насилия. Теперь же для этого достаточно незаконного проникновения в жилье.
Также, согласно решению суда, самооборона наступает при наличии реальной угрозы жизни и здоровью, вне контекста проникновения в квартиру или дом. Например, это касается случаев, когда злоумышленник направляет на жертву оружие.
ВС расширил пределы самообороны при проникновении злоумышленников в дом
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