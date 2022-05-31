Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 134 человека с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего за минувшие 24 часа в городе выявлены 190 новых случаев коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 14 пациентов, выздоровели 308 человек. Всего от инфекции вылечились более 2,5 миллиона москвичей.

В России за сутки госпитализировали 2 536 человек с диагностированным коронавирусом. После лечения выписали 5 486 пациентов. За сутки подтверждены 3 526 новых случаев COVID-19. Скончались 88 человек.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова заявила, что в России не стоит ожидать мощной волны коронавируса. При этом она не исключила возможности возвращения любых вариантов вируса.

