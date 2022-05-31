Более 2 тыс заявок направили на участие в хакатоне Moscow City Hack

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На участие в хакатоне Moscow City Hack поданы свыше двух тысяч заявок от специалистов из 63 российских городов и 27 стран мира, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Заявки на участие принимаются до 6 июня, но уже сейчас мы видим, какой популярностью среди разработчиков пользуется хакатон", – отметила заммэра Наталья Сергунина.
Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно на сайте Агентства инноваций Москвы. Задачи для участников в том числе подготовят городские департаменты информационных технологий, инвестиционной и промышленной политики, комитет общественных связей и молодежной политики, "Мосволонтер", партнеры конкурса.
По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, на сегодняшний день промышленность требует новых решений. Так, вместе с инженерами востребованы и IT-эксперты, которые разбираются в инновациях, могут настроить функционирование каждой роботизированной производственной линии или создать оперативно нужную платформу.
"Чтобы найти новые кадры, мы предлагаем конкурсантам создать инструмент по сбору информации о разработках столичных предприятий для нашего сервиса подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов", – рассказал Овчинский.
Соревнования состоятся с 10 по 13 июня онлайн. Результаты будут известны 21 июня на церемонии награждения. В ходе конкурса будут отобраны 15 команд-победителей, которые разделят призовой фонд в размере 3,4 миллиона рублей. Лучшие из них вместе со столицей и бизнесом создадут пилотные IT-проекты на базе инфраструктуры заказчиков.
Ранее проект столичного правительства "Московский акселератор" завоевал международную премию BOLD Awards в номинации "Открытые инновации". Эксперты признали его лучшим среди 39 заявок со всего мира. "Московский акселератор" обошел участников из Великобритании, Соединенных Штатов, Германии и Финляндии.
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