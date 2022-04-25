Молодым ученым вручат премии правительства Москвы по 2 миллиона рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице стартовал прием заявок на соискание премии правительства Москвы для молодых ученых, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, размер премии составит два миллиона рублей.
"Будучи столицей российской науки и одним из крупнейших мировых научных центров, Москва всесторонне поддерживает молодых ученых. Уже 10 лет авторы самых актуальных и полезных разработок и исследований награждаются премией правительства Москвы", – сказала заммэра.
Она рассказала, что в Москве изучение науки начинается со школьного времени, где благодаря современному оборудованию учащиеся проводят опыты и эксперименты. Свои проекты они представляют на научно-практических конференциях, а потом воплощают их в жизнь.
Премии правительства города молодым ученым присуждаются за разработку и внедрение новых технологий, а также за выдающиеся результаты фундаментальных и прикладных исследований в 22 номинациях. Среди них – разработки в сфере биотехнологий, авиационной и космической техники, городской инфраструктуры, фармацевтики, нанотехнологий, приборостроения, электроники, энергосбережения и защиты информации.
Также премии выдаются за выдающиеся результаты в области математики, механики и информатики, химии и наук о материалах, физики и астрономии, биологии, медицинских наук, наук о Земле, гуманитарных, общественных, технических и инженерных наук, ИКТ.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте nauka.mos.ru, заполнить данные в личном кабинете и загрузить файлы. Заявку можно подать индивидуально или в составе группы до трех человек. Претендовать на премии могут исследователи и разработчики в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет. Прием заявок будет длиться до 15 июля.
В феврале Сергей Собянин вручил награды лауреатам городской премии 2021 года в области обеспечения безопасности. Премии 2021 года присуждены сотрудникам ГСУ СК РФ по Москве. За большой вклад в обеспечение безопасности деятельности столичных судов и исполнения судебных решений наград были удостоены восемь сотрудников ГУ ФССП по Москве.
Также наградили за заслуги в укреплении законности и правопорядка сотрудников ГУ МВД России по Москве. Лауреатами премии также стали девять сотрудников Росгвардии по столице и сотрудники управления ФСИН.
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