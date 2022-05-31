Диетолог рассказала о вреде кукурузных хлопьев на завтрак

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Врач-диетолог Дарья Русакова не рекомендует есть кукурузные хлопья чаще одного раза в неделю, поскольку в них содержится большое количество сахара и прочих подсластителей, сообщает URA.ru.
Она подчеркнула, что хлопья делаются из измельченного, переработанного зерна, куда добавляются различные подсластители, сахар и сиропы для улучшения вкусовых качеств этих хлопьев. Их не нужно варить, однако в то же время эти завтраки содержат не только сложные, но и простые углеводы, поэтому необходимо выбирать продукт очень внимательно.
"Нужно смотреть на упаковку, чтобы не было никаких лишних компонентов, добавленного сахара, сиропа, меда, потому что мед и сахар практически эквивалентны по количеству простых углеводов. Если это раз в неделю на завтрак, то допустимо, но ежедневно, тем более в детском питании, употребление таких завтраков я бы не рекомендовала", – подчеркнула диетолог.
В то же время она отметила, что существуют хлопья и без сахара, но для того чтобы они выглядели как хлопья, в них добавляется и мука, и различные загустители, чтобы это все схватывалось.
Ранее сообщалось, что симптомом критического уровня холестерина, грозящего скорым инсультом, являются кожные высыпания. По данным Американской академии дерматологии, появление на теле небольших бугорков, выглядящих как сыпь, свидетельствует о высоком уровне холестерина. По сути, такие бугорки являются жировыми отложениями холестерина, вызванными чрезвычайно высоким уровнем триглицеридов в крови.
"Доктор 24": мифы о холестерине
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