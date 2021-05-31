Диетолог рассказала, как работает "правило экватора"

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как выстроить свой режим питания в соответствии с "правилом экватора". Об этом сообщает радио Sputnik.
По словам эксперта, экватор является условной линией разделения дня, после которой замедляются обменные процессы организма. Экватор приходится примерно на 15 часов, однако многое зависит от особенностей человека.
"У каждого человека свое время прохождения экватора, оно зависит от того, во сколько он ложится, какой образ жизни ведет, насколько он активен. Но тем не менее где-то после 15 часов, то есть во второй половине дня, любой организм снижает скорость метаболических процессов", – отметила диетолог.
Она также добавила, что в первой половине дня организм более энергичен. Находясь в состоянии покоя, он быстрее сжигает энергию.
"Правило экватора" заключается в том, что во второй половине дня необходимо исключить из рациона высокоэнергетические продукты, заключила диетолог.
Ранее диетолог Алена Барредо рассказала, что не стоит худеть слишком стремительно и садиться на экспресс-диеты. Лучше всего начать этот процесс с уменьшения количества потребляемых калорий.
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