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В этом году Международному дню защиты детей исполняется 70 лет. В связи с праздником москвичам предложили вспомнить любимые игры детства.

"Городской методический центр в честь праздника подготовил специальную акцию для родителей "Игры нашего детства". Жителям столицы предлагают вспомнить игры, которым их научили родители, бабушки, дедушки или другие родственники", – сообщили в пресс-службе департамента науки и образования столицы.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо записать видео или сделать фото и подкрепить это описанием игры. Соответствующий пост следует разместить в социальных сетях с хэштегом #живаяигра. После нужно скопировать ссылку на публикацию и отправить ее на почту deti@mosmetod.ru до 10 июня.

"В теме письма необходимо указать "Живая игра", – уточнили в ведомстве.

После подведения итогов самые популярные фото и видео опубликуют на сайте "Игры и занятия для дошкольников".

Ранее сообщалось о том, что ко Дню защиты детей в столице состоится видеокросс в социальных сетях. Его организаторами выступили столичные отделения ЗАГС. К участию приглашаются родители малышей, которые должны выложить в Сеть ролик с рассказом детей о том, что нужно сделать взрослым для того, чтобы подарить ребенку лучшее детство.