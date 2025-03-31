Футуролог Курцвейл: люди смогут управлять роботами в 2045 году

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Жизнь людей изменится к 2045 году. Жители Земли смогут подключать мозг к облачной системе. Об этом рассказал La Vanguardia американский футуролог Рэймонд Курцвейл, передает News.ru.

"Мы сможем управлять роботами размером с молекулы, чтобы они плавали в нашей крови. Наноботы, которые неинвазивно будут внедряться в наш мозг, подключат новую кору к облаку. Наш интеллект умножится в миллион раз: мы будем умнее, смешнее, креативнее и изобретательнее", – объяснил эксперт.

Специалист уточнил, что всеобщий искусственный интеллект сможет ускорить прогресс в медицине к концу десятилетия. Кроме того, появится и технология увеличения жизни. По словам футуролога, ИИ должны продвигать демократические государства для защиты людей от злонамеренных сторон искусственного интеллекта.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия планирует выйти в мировые лидеры по развитию искусственного интеллекта. На данный момент, как он указал, уже две отечественные модели находятся в числе лидирующих по производительности и по качеству построения.

Кроме того, Мишустин обратил внимание на необходимость ухода России от зарубежных поставщиков в сфере ИИ для того, чтобы обеспечить себе независимость и укрепить собственную безопасность.

Между тем Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к жесткому контролю развития ИИ. По его словам, способности нейросетей к созданию дипфейков вредят обществу, затрудняют расследование преступлений и создают угрозу национальной безопасности.

