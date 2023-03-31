За сутки в Москве зафиксировали 1 773 новых случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За прошедшие сутки в Москве коронавирусной инфекцией заболели 1 773 человека. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Так, число подтвержденных случаев заболевания останется прежним. Согласно информации, за сутки в больницу с коронавирусом попали 115 человек, выздоровели 1 549 пациентов. За последние 24 часа число летальных исходов увеличилось до 7.

Всего с начала пандемии в столице заболели 3 477 837 человек, выздоровели 3 282 745 пациентов, а скончались 48 457 граждан.

До этого медики зафиксировали 1 771 случай COVID-19 в столице. Также было зарегистрировано 6 летальных исходов. Госпитализация потребовалась 131 пациенту. Вылечились от коронавирусной инфекции 1 820 человек.

Ранее иммунолог Владимир Болибок оценил слова главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в этом году. По словам врача, пока коронавирус не является сезонным заболеванием, пандемия еще идет. Специалист добавил, что люди смогли побороть инфекцию не благодаря вакцинации, а за счет мутации вируса в более легкую форму.

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