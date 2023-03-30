За минувший день в Москве зарегистрировали 1 771 случай COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За минувший день медики зафиксировали 1 771 случай COVID-19 в столице. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

За прошедшие 24 часа было зарегистрировано 6 летальных исходов. Госпитализация потребовалась 131 пациенту. Вылечились от коронавирусной инфекции 1 820 человек.

29 марта в Москве было зафиксировано 2 134 новых случая COVID-19.

В общей сложности с начала коронавирусной пандемии в столице выявили 3 476 064 случая. Выздоровели от COVID-19 3 281 196 человек, умерли 48 450.

Между тем в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией поделились статистикой, согласно которой за прошедшие сутки в РФ выявили 10 750 новых случаев недуга. Не смогли побороть болезнь за этот период 32 человека. Госпитализировали за день 1 714 пациентов.

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