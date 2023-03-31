11:09Общество
За минувшие сутки в РФ зарегистрировали 11 065 случаев COVID-19
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
За прошедший день на территории России зафиксировали 11 065 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За минувшие 24 часа зарегистрировали 34 летальных исхода. По информации штаба, госпитализация потребовалась 1 308 пациентам, что на 23,7% меньше, чем 30 марта. Увеличение количества госпитализаций зафиксирован в 21 субъекте, снижение – в 59 регионах.
За сутки вылечились от недуга 12 974 человека. Это на 4,1% больше, чем накануне.
До этого в Роспотребнадзоре поделились статистикой, согласно которой в РФ зафиксировали снижение активности вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19. Заражаемость коронавирусом снилась на 5,4% по сравнению с прошлой неделей.
В целом было зарегистрировано 78,7 тысячи случаев инфекции. Вместе с этим преобладающими остаются геноварианты штамма "Омикрон".
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