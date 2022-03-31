Консультационный центр по вопросам призыва на военную службу заработает в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Консультативно-правовой центр по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами призыва на военную службу, заработает в Московской городской военной прокуратуре с 1 апреля.

В центре будут разъяснять призывникам и членам их семей положения законодательства о воинской обязанности и военной службе, а также реагировать на факты нарушения законодательства.

Кроме того, представители данной структуры будут собирать и обобщать информацию о нарушениях закона и злоупотреблениях должностных лиц военных комиссариатов и призывных комиссий. Впоследствии будут проводиться проверки по данным фактам.

Консультации будут осуществляться до 15 июля в военной прокуратуре гарнизона № 231 по адресу город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 38Д. Также можно обратиться по телефонам 8 (495) 693-58-98 (в рабочие дни), 8 (495) 693-50-55 (в выходные дни).

31 марта Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. В Вооруженные силы России отправятся 134,5 тысячи человек. Призывная кампания будет проходить в период с 1 апреля по 15 июля 2022 года.