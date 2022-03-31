Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста для возвращающихся в РФ по суше

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Роспотребнадзор с 1 апреля отменяет тест на коронавирус для россиян и граждан других стран ЕАЭС, въезжающих в РФ через сухопутный участок границы.

Им больше не придется заполнять анкету прибывающего на территорию России, а также сдавать тест на COVID-19 в течение трех календарных дней со дня прибытия в страну. Изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19".

До настоящего времени россияне должны были за 24 часа до возвращения из-за границы заполнить анкету на сайте госуслуг, а после возвращения передать информацию о наличии прививки или антител, а при их отсутствии – о результате ПЦР-теста на коронавирус.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что ситуация с коронавирусом в России, возможно, останется спокойной до осени.

По словам специалиста, новый подъем заболеваемости может быть вызван очередными мутациями вируса, которые могут произойти в других странах к концу лета. Эксперт также назвал оправданным снятие ограничений в России, поскольку почти все жители страны уже переболели COVID-19.

