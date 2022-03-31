Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

16:34

Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста для возвращающихся в РФ по суше

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Роспотребнадзор с 1 апреля отменяет тест на коронавирус для россиян и граждан других стран ЕАЭС, въезжающих в РФ через сухопутный участок границы.

Им больше не придется заполнять анкету прибывающего на территорию России, а также сдавать тест на COVID-19 в течение трех календарных дней со дня прибытия в страну. Изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19".

До настоящего времени россияне должны были за 24 часа до возвращения из-за границы заполнить анкету на сайте госуслуг, а после возвращения передать информацию о наличии прививки или антител, а при их отсутствии – о результате ПЦР-теста на коронавирус.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что ситуация с коронавирусом в России, возможно, останется спокойной до осени.

По словам специалиста, новый подъем заболеваемости может быть вызван очередными мутациями вируса, которые могут произойти в других странах к концу лета. Эксперт также назвал оправданным снятие ограничений в России, поскольку почти все жители страны уже переболели COVID-19.

В России 97% случаев COVID-19 протекают бессимптомно или в форме ОРВИ

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать