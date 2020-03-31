Названы регионы России с самыми высокими зарплатами врачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Чукотский автономный округ стал лидером по заработной плате врачей в прошлом году. Там медики получали в среднем около 190 тысяч рублей, передает RT со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

Чуть меньше получали врачи в Ямало-Ненецком АО (186 тысяч рублей). Далее следуют Сахалинская область и Ненецкий автономный округ с заработной платой 167 тысяч рублей. Пятерку лидеров замыкает Магаданская область (155,5 тысячи рублей).

Самая низкая зарплата зафиксирована в Ингушетии (44,6 тысячи). За ней идут Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия. Там медики получали около 45 тысяч рублей. В Калмыкии врачи получали 46,6 тысячи рублей.

Средняя зарплата врачей в России в 2019 году составила 80,7 тысячи рублей, что на 7,6% больше, чем в 2018 году.

В середине января российская компания HeadHunter составила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий. Лидером списка оказалась вакансия врача акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. Успешному кандидату предлагали зарплаты в размере от 574 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

