Названы вакансии с самыми высокими зарплатами

Январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий составила российская компания HeadHunter.
Лидером списка оказалась вакансия врача акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. Успешному кандидату готовы предложить зарплату в размере от 574 тысяч рублей до вычета НДФЛ.
Следующими в рейтинге стоят вакансии технического директора и менеджера по продажам нефтепродуктов. В Москве специалисты в этих областях могут ежемесячно получать на руки около 500 тысяч рублей.
За ними идут вакансии Python developer в Москве и финансового директора во Владивостоке. В первом случае работодатели предложили четыре тысячи долларов на руки, а во втором − от 500 тысяч рублей до вычета НДФЛ.
В топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий также попали позиции командира воздушного судна, директора по рекламе и маркетингу, коммерческого директора. Кроме того, по данным HeadHunter, не менее перспективными в финансовом плане считаются вакансии Senior Java Developer и стоматолога-ортопеда.
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