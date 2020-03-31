Специалист рекомендовала отказаться от чая и кофе во время болезни

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Медицинский журналист Ольга Кашубина рекомендовала отказаться от горячего чая или кофе при простуде. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.
Специалист рекомендовала во время болезни отдать предпочтение воде, компоту, морсу или другим напиткам без кофеина.
"Это должен быть напиток, который не содержит кофеина, чтобы после него вы могли благополучно поспать. Сон – это лучшее лекарство от простуды среди общедоступных и бесплатных", – сказала Кашубина.
По ее словам, облегчить симптомы простуды помогут также холодные напитки. Она отметила, что они сужают сосуды в горле, и от этого станет легче при ангине.
"Если вам больше нравится горячее, такие напитки расширяют сосуды и расслабляют, как после горячей ванны. От них вам может захотеться спать, а если вы мучаетесь от температуры и плохого самочувствия, это может быть то, что вам нужно", – пояснила Ольга Кашубина.
Однако она напомнила, что подобные напитки могут лишь ускорить или замедлить этап выздоровления, но никак не вылечить от простуды. Кашубина подчеркнула, что напитки не заменяют лекарства.
Ранее врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что в чайных листах содержатся полифенолы, танины, кофеин и минеральные соли, которые оказывают ряд побочных эффектов.
Она пояснила, что употребление чая нужно ограничить людям, страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, а также повышенной кислотностью желудка.
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