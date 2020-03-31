Жительнице Кузбасса грозит штраф до 100 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

33-летней жительнице Новокузнецка грозит штраф за распространение фейка о смерти местного жителя от COVID-19, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В полиции женщина рассказала, что повторила в своем посте услышанное от родственницы, работающей в больнице. После того как она поняла, что эти сведения недостоверные, задержанная удалила сообщение.

Заведено административное дело по статье "Злоупотребление свободой массовой информации". Максимальный штраф по статье составляет 100 тысяч рублей.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать пять видео и публикаций с недостоверной информацией о ситуации с коронавирусом в стране. Удалить публикации должны специалисты Роскомнадзора.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 1836 заболевших, вылечились 66 человек, скончались 9 человек.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье.