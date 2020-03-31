В Депздраве рассказали, как организовать рабочее место в режиме "удаленки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Работая удаленно, важно правильно организовать свое рабочее место, чтобы в дальнейшем не допустить проблем с опорно-двигательным аппаратом и зрением, сообщил врач общей практики ГКБ № 13 столичного департамента здравоохранения Кирилл Глибко.
Он уточнил, что основная задача состоит в выборе стола, вокруг которого уже будет выстраиваться остальная мебель и декор. Медик отметил, что рабочая поверхность должна быть настолько большой, чтобы вместить все инструменты, которыми пользуются постоянно.
"Если вы только изредка проверяете почту, вполне хватит небольшого столика, чтобы поставить ноутбук и чашку кофе. Если же вы работаете удаленно все время – присмотритесь к многофункциональным большим столам. То, чем пользуетесь все время, располагайте в "пространстве захвата" – зоне стола, которую без труда можно охватить руками", – цитирует Глибко Агентство "Москва".
Также, по словам специалиста, важно правильно подобрать стул. Он должен иметь изменяемое по высоте мягкое сиденье, ноги должны доставать до пола и сгибаться под углом 90 градусов. Для поддержки спины и правильной циркуляции крови в организме на стуле должна быть эргономичная спинка с регулирующимся наклоном.
Также на рабочем месте должно быть достаточно света – лучше всего разместиться недалеко от окна и использовать настольную лампу.
Врач предупредил, что длительное нахождение в неудобной позе и плохо освещенном помещении приводит к возникновению заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов зрения и быстрому переутомлению.
В перерывах специалист советует делать гимнастику, в том числе для глаз. Это поможет отвлечься и дать мозгу расслабиться.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
Также жители Москвы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье.
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