Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Фото: instagram.com/vikaamusic

Британские издания The Sun и Daily Mail опубликовали материалы о флешмобе российских учителей, которые таким образом решили поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула. Эта история вызвала большой интерес читателей, сообщает РИА Новости.

В комментариях многие из них восхитились красотой российских учителей и даже выразили желание поучиться в российских школах. Так, один из пользователей написал: "Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего 54".

Некоторые комментаторы выразили сожаление, что в их школах не было таких педагогов. "Мои школьные учителя не были похожи на этих девушек", – написал пользователь aphassal. "Если бы в мое время учителя были такими, я бы никогда так много не прогуливал", – поддержал его lostinherts67. "Никто из моих учителей не выглядел так хорошо. Проклятье", – подчеркнул Welsh Wizard.

Многие комментаторы поддержали уволенную Кувшинникову и оценили акцию, устроенную ради нее. Они заметили, что фотографии с зимним плаванием абсолютно не провокационные, кроме того, ее хобби в свободное время – лишь ее дело, отметили пользователи Сети.

"Это совершенно безобидное и невинное хобби, русские обычно довольно зрелые в таких вещах, поэтому удивительно, что в школе решили уволить ее", – высказал свою позицию Nick EM.

Преподавателя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться из-за снимков в купальнике и легком платье, сделанных после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. Историей заинтересовались в Минпросвещения, а региональный министр образования предложил учительнице новую работу.

Коллеги педагога по всей стране запустили флешмоб в купальниках. Размещенные в соцсетях снимки они дополнили хештегом #УчителяТожеЛюди.

Позже зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко выразила мнение, что учителя, которые выложили фотографии в купальниках в поддержку коллеги из Барнаула, поступают правильно.