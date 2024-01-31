Врач назвала три продукта, которые мешают уснуть

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После плотного ужина, состоящего из красного мяса, сыра с плесенью или фруктов, могут возникнуть нарушения сна, предупредила эндокринолог Татьяна Мазулевская. Об этом сообщает сайт "Доктор 24".

Специалист объяснила, что организму тяжело усваивать свинину, баранину и говядину, на это требуется время. Поэтому от употребления красного мяса во время ужина лучше отказаться, подчеркнула эксперт.

"Усвоение пищи вызывает повышенную выработку кортизола, то есть гормона стресса, и организм сильно устает. Употреблять красное мясо лучше за четыре часа до сна", – посоветовала она.

Также вечером не следует кушать много фруктов, поскольку они могут спровоцировать вздутие, добавила Мазулевская. Врач рекомендовала отдать предпочтение молочным продуктам. При этом сыр с плесенью не подойдет, ведь в нем содержится тирамин, который помешает организму заснуть, объяснила она.

Ранее врач Екатерина Курбатова назвала безвредные для фигуры продукты. Так, эксперт рекомендовала есть овощи (огурцы, помидоры, брокколи, шпинат и другие низкокалорийные овощи) и фрукты (яблоко, груша, ягоды, апельсины и грейпфруты).

Однако при этом специалист предупредила, что есть прямо перед сном продукты, в которых содержится много сахара, например бананы, не стоит.



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