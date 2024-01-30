Врач перечислил продлевающие жизнь продукты

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Орехи, виноград, фрукты и овощи способствуют увеличению продолжительности жизни. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова.

"Один из продуктов, способствующих долголетию, – виноград. Он предотвращает "ржавение" организма, продлевает жизнь, уменьшает риск инфарктов и инсультов", – рассказал эксперт.

По словам специалиста, в свое меню питания необходимо включить овощи и фрукты различной цветовой палитры. Кроме того, врач посоветовал употреблять орехи, поскольку они способны снизить уровень холестерина и обладают микроэлементами и растительным белком.

"Хотите жить дольше? Употребляйте горсть орехов в день", – сказал Мясников.

Он также порекомендовал выпивать две-три чашки кофе в день для предотвращения риска развития рака печени.

Ранее гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева рекомендовала отказаться от кетчупа и майонеза людям с диагностированной инсулинорезистентностью. При инсулинорезистентности важно правильно питаться и выбирать натуральные продукты, не содержащие стимуляторов вкуса. А майонез и кетчуп как раз созданы для того, чтобы улучшать вкус блюд и разжигать аппетит, отметила врач.



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